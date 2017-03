Prefeito Aristeu Nantes assina convênio com Banco do Brasil

O Prefeito de Gloria de Dourados, Aristeu Nantes (PEN), recebeu na terça feira (07), o Gerente do Banco do Brasil unidade de Glória de Dourados, Antônio Roman, para assinatura do novo convênio entre Prefeitura Municipal e Banco do Brasil.

Divulgação

O convênio visa estabelecer uma diminuição na tacha dos tributos cobrados em convênios firmados em anos anteriores. O Prefeito Aristeu Nantes destacou que nos convênios anteriores do seu mandato, a tacha de tributos era cobrado no valor de nove reais entre (ISSQN), Alvará de Localização e Funcionamento, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Certificado de Negativa de Débitos (CND), Alvará de Construção, Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Guia de Sepultamento, Guia de Registro de Marca de Animal, Expedição de Habite-se, entre outros, já nas contas de água a taxa cobrada era de 7 reais.

Hoje com esse novo convenio entre Prefeitura Municipal e Banco do Brasil, o prefeito Aristeu conseguiu unificar a taxa de tributos para 3,60, proporcionando uma economia de mais 50% no recolhimento desses tributos.