Prefeita prestigia formatura de participantes de curso de escolta

Cerimônia aconteceu na Guarda Municipal e foi acompanhada por representantes de várias instituições da segurança pública –

A. Frota

Servidores da Polícia Militar, Guarda Municipal, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) receberam na manhã desta segunda-feira (13), a brevetação (insígnia) do curso de Motociclista e Batedor.

A cerimônia realizada na Guarda Municipal foi acompanhada pela prefeita Délia Razuk, pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, vereadores, secretários municipais e outros representantes da área de segurança.

O curso abordou junto aos participantes a atuação em diversas escoltas como de autoridades, em eventos, ocasiões de acidentes gravíssimos e outros procedimentos que contarem com a necessidade de “batedor” interdição total ou parcial da pista e que envolvem por vezes velocidade e ‘fechamento de cruzamento’.

O comandante da GM Silvio Reginaldo da Costa Peres enfatizou que a capacitação ocorreu por intermédio da prefeita Délia Razuk, com a possibilidade de atender as várias instituições de segurança.

“Só temos a agradecer a prefeita por nos permitir realizar esse curso que há mais de dois anos vinha sendo solicitado e hoje pudemos estendê-lo as outras entidades. Isso vem para agregar nosso serviço a comunidade e enriquecer o currículo de cada um”, disse o comandante.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, acompanhou a cerimônia e destacou o trabalho realizado pela Guarda Municipal de Dourados que a coloca como destaque a nível nacional, bem como a integração dos órgãos de segurança pública no município.

“A Guarda Municipal auxilia nas escoltas, na realização das audiências, faz ainda prisões e apreensões importantes em Dourados, é um trabalho conjunto com as outras forças de segurança, tudo em prol da causa comum. Temos que valorizar e capacitar os agentes, posso afirmar que aqui temos a melhor GM do país, com corpo técnico altamente qualificado, comprometido com Dourados e em ser exemplo para Mato Grosso do Sul e para o Brasil”, pontuou.

A ministração prática do curso referente a técnicas de frenagem, velocidade, “jogo de corpo” na motocicleta foi acompanhada pela prefeita Délia Razuk, que havia destacado a busca da gestão em trabalhar com padronização e constante atualização junto aos servidores públicos para garantir qualidade no atendimento a população.

Durante a formatura, ela aproveitou para enfatizar o empenho da Guarda Municipal em oportunizar a capacitação aos servidores e pelo trabalho destaque de prestação de serviços a comunidade.

“Atendemos prontamente a solicitação por esse curso e destaco aqui essa preocupação da GM em ofertar atualização aos seus servidores e de forma ainda integrada a outras forças de segurança. Tenho certeza que desta forma continuaremos a ser exemplo pára todo o país com o nosso objetivo que é bem de todos os cidadãos”, destacou.

Entrega de dispositivos elétricos

Ainda durante a cerimônia, a prefeita Délia Razuk assinou o termo de cedência de dez dispositivos elétricos incapacitantes para a Polícia Militar de Dourados.

A arma não letal terá a finalidade de atender a necessidade do 3°Batalhão de Polícia Militar nas atividades inerentes ao Programa Crack- É possível vencer.

José Carlos Barbosa enfatizou o uso dos itens em situações consideradas de risco, possibilitando a segurança dos agentes e da população.

“Hoje recebemos as armas imobilizantes, muito importantes para contenção de distúrbio para fazer com que cesse uma agressão as forças de segurança ou a qualquer membro da comunidade, vem para agregar muito ao trabalho”, destacou.