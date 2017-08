Prefeita exalta parcerias e trabalho na entrega de benefícios a agricultores

A. Frota

Na solenidade de entrega das chaves de 17 unidades habitacionais do PNHR (Programa Nacional de Habitação Rural), além de equipamentos como motoniveladora, roçadeira, computador e impressora para a Agrovargas (Associação de Produtores de Vila Vargas), a prefeita Délia Razuk destacou o trabalho de parceria entre instituições, agentes políticos e os produtores para colher frutos não só da terra, mas relativos à estrutura e organização entre eles, e que beneficiam Dourados.

“Importante neste momento olhar para todo o trabalho que foi feito para que estas melhorias fossem alcançadas. O trabalho de gestão, precedido pela destinação de recursos, a organização entre os produtores, enfim, todos contribuindo”, disse a prefeita.

A prefeita lembrou que as benfeitorias aos produtores já têm permitido evolução na atuação da Agrovargas – com 25 associados – e no trabalho dos produtores rurais, e exaltou o fato de todos estarem olhando para o objetivo e não para os percalços. “A produção sem agrotóxico, o plantio protegido, a venda nas feiras de Dourados. Todas estas são conquistas positivas, com atuação de todos”, disse a prefeita.

O presidente da Agrovargas, Vangivaldo Belo da Silva, agradeceu a todos que participaram do trabalho para receber os equipamentos e falou sobre o que representa esta ajuda. “Temos uma satisfação muito grande em receber estes equipamentos que permitem melhorar o manejo. Vocês não têm ideia do quanto isto vai contribuir”, disse, destacando que a Agrovargas tem aumentado a produção e recebido demanda por produtos.

O deputado licenciado José Carlos Barbosa, hoje secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, autor da emenda parlamentar que viabilizou os recursos, falou sobre o trabalho para conseguir os equipamentos e se colocou à disposição da administração, vereadores e comunidade, para trabalhar por Dourados. “Sou deputado por Dourados, represento esta cidade e, mesmo que não tenhamos compartilhado o mesmo palanque, precisamos trabalhar juntos com foco em conquistas para Dourados”, disse o deputado à prefeita.

Cada autoridade presente destacou ainda a gestão da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, na pessoa do secretário Landmark Ferreira Rios. Os vereadores Bebeto, Madson Valente e Silas Zanata, o próprio deputado Barbosinha e a prefeita, falaram da atuação de Landmark na busca pela integração da agricultura familiar, visitando os produtores e articulando as melhorias para o setor. “A prefeita está de parabéns por dar continuidade a este trabalho com a manutenção do Landmark”, disse o vereador Madson Valente, que articulou junto ao deputado Barbosinha a aquisição dos equipamentos.

Os projetos que têm contribuído com a Agricultura Familiar em Dourados visam o crescimento do setor para que a demanda por produtos agroecológicos seja suprida com a produção local. O projeto de implantação de um entreposto também fomenta este pensamento e movimenta o setor.