Prefeita Délia e secretária de Habitação do Estado debatem sobre novas moradias

A Prefeita Délia Razuk recebeu na manhã desta quinta-feira (23), a secretária de Estado de Habitação Maria do Carmo Avesani Lopez para uma reunião de estruturação de projetos para Dourados. Depois do encontro acompanhado por secretários municipais, vereadores e convidados foi o momento de vistoriar as obras do residencial Ildefonso Pedroso, região sul da cidade.

Na oportunidade, a prefeita debateu demandas do setor presentes no município e enfatizou a importância da visita da secretária na busca da construção de medidas para diminuição do déficit habitacional.

“O encontro foi para abrirmos o leque de oportunidades de trabalho na área, diante de um de nossos propósitos de gestão que é diminuir o déficit habitacional do município”, destacou Délia.

Na visita ao residencial, foi possível acompanhar o trabalho que já está 70% concluso, de acordo com Sérgio Henrique Pereira Martins de Araújo, diretor da Agência de Habitação Popular de Dourados.

Ele cita que a Prefeitura tem acompanhado continuamente as obras e agora estrutura o Ceim (Centro de Educação Infantil do Município) e o posto de saúde do local.

“Estamos vistoriando e tudo está se encaminhando com previsão de entrega em julho”, citou.

A secretária de Estado de Habitação afirmou que o encontro foi muito produtivo e que ações importantes serão traçadas para os próximos anos. Ela afirmou que haverá uma parceria do Estado com o município no desenvolvimento de programas que facilitem a aquisição de moradias à população.

“As expectativas são muito positivas e saímos daqui com uma agenda forte de trabalho já para já a partir de 2017. O município já tem trabalhado e o Estado vai dar subsídio e complementar, inclusive para empreendimentos do município e de forma a trazer programas como o Lote Urbanizado e outros que já estamos aderindo para podermos atender mais famílias”, destacou.

O residencial Ildefonso Pedroso atenderá mais de 500 famílias com apartamentos de 42 m². Para Délia Razuk, o andamento das obras está satisfatório e a expectativa para entrega é positiva.

“Vimos qualidade e bom andamento. Aguardamos ansiosos a entrega e a Agehab já está providenciando a documentação necessária para que a entrega aconteça dentro do prazo estipulado”, disse.