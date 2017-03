Prefeita de Iguatemi visita obras de recuperação de estrada vicinal

Divulgação

A Prefeita Patricia Nelli Margatto acompanhada pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Ednelson Pelegrinelli e pelo Encarregado Operacional de Obras Claudionor Lima Silva, visitaram as obras em andamento na rodovia não pavimentada MS-386.

As obras são de recuperação e incluem o levantamento da estrada, drenagem das águas pluviais e o efetivo cascalhamento. Fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, Prefeitura de Iguatemi, Sindicato Rural e Produtores Rurais a recuperação compreende um trecho inicial de 40 km e beneficiará a população do campo, que faz uso diariamente do trajeto, seja para escoamento da produção ou para outras atividades.

“Entendo a importância de melhorar as condições para o tráfego nestas estradas, afinal, são por elas que escoam nossa produção e riqueza. Sou parceira da população do campo e estamos fazendo o melhor que podemos para trazer dignidade a vida rural de nossa população”. Finalizou a Prefeita Patricia.