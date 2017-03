Prefeita abre ações do mês da mulher em Dourados

A prefeita Délia Razuk acompanhou na manhã desta quinta-feira (02), a abertura das atividades em comemoração ao mês da mulher que tem como tema a luta pelo empoderamento. O início das ações foi na Clínica de Atendimento a Mulher e contou com palestra sobre o tema central e também sobre sexualidade feminina, sendo essas organizadas pela Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres.

Na oportunidade, foi levado aos homens e mulheres presentes temáticas como fases psicossexuais da mulher, sexualidade saudável, auto confiança, auto conhecimento e ainda ênfase a questões como liderança corporativa, capacitação e desenvolvimento profissional, empreendedorismo, igualdade de gênero, entre outras. Houve ainda café da manhã e sorteio de diversos brindes.

Conforme Sonia Maria Rodrigues Pimentel, da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, durante todo o mês acontecerão ações nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social), nas universidades e outras instituições com o trabalho de incentivo “as mulheres como protagonistas de sua história”. Ela cita que é necessário estimular as mulheres em seus diversos ângulos de atuação com abordagem também de aspectos que por vezes ainda são tabus.

“As conquistas são muitas ao longo dos anos, mas é necessário que a luta continue para que a classe feminina saiba a força que pode ter e ocupe cada vez mais cargos de liderança e tenha sua liberdade e igualdade. Junto a profissionais e parceiros vamos abordar todo o mês o empoderamento e a sexualidade de forma “limpa” sem os ‘mistérios e proibições’ que giram em torno do assunto”, destacou.

A prefeita Délia Razuk aproveitou o momento para destacar a capacidade profissional das mulheres que muitas vezes se desdobram para atender também a família. Ela ressaltou ainda sobre a necessidade da maior participação da mulher na política e que acredita que isso acontecerá nos próximos anos.

“A mulher é forte e moderada, pode e deve assumir posições de liderança, sendo que muitas dentro de tudo isso ainda se dividem em administrar seus lares. Eu tenho orgulho e responsabilidade imensos de poder ser a primeira prefeita desta cidade e acredito que ‘abri caminhos’ e com o passar dos anos teremos mais mulheres na política”, destacou.

Ela destacou ainda a importância das ações voltadas a saúde da mulher elaboradas pela Prefeitura neste mês como a Carreta do Hospital do Câncer que atende na Praça Antônio João.

“É um mês também de conscientização a saúde, temos essa preocupação e vamos trabalhar nisso. Eu também aproveitei e fiz o preventivo, não podemos deixar pra depois”, disse.

O atendimento da carreta na Praça vai até dia 17, no horário das 7 às 17 horas.

Quanto a programação dos eventos da Coordenadoria neste mês, é possível acompanhar detalhes na página da instituição no Facebook.