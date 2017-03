Preço médio da gasolina atinge menor valor em dez semanas

Arquivo/Agência Brasil

Levantamento semanal feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que, na semana passada, o preço médio da gasolina para o consumidor atingiu a marca de R$ 3,749, a menor já registrada desde 17 de dezembro. Em relação à semana anterior, a redução foi de 0,2%.

Entre os dias 19 e 25 de fevereiro, o menor valor encontrado pela ANP em todo país foi R$ 3,13. O valor médio do etanol também registrou queda de 0,7% nas bombas e ficou em R$ 2,846 por litro.

Por estados, Pernambuco foi o que apresentou o menor preço médio da gasolina: R$ 3,437, seguido por Maranhão (R$ 3,558) e São Paulo (R$ 3,606). No Distrito Federal, onde o preço médio ficou em R$ 3,681, os consumidores têm encontrado postos que oferecem o combustível por preços ainda menores.

“Na semana passada estava R$ 3,59, agora R$ 3,52. É uma redução muito boa, principalmente para quem trabalha como motorista”, diz Carlos Eduardo, motorista que foi até um posto na área central de Brasília na tarde desta sexta-feira (3) para abastecer.

Refinarias

A Petrobras anunciou no último dia 24 que reduziu os preços do diesel e da gasolina nas refinarias. A revisão faz parte da nova política da estatal, que permite a flutuação dos preços de acordo com os movimentos do mercado.

Se o ajuste feito for integralmente repassado ao consumidor final, o diesel pode cair, em média, 3%, o equivalente a R$ 0,09 por litro. A gasolina, com essas mudanças, pode recuar 2,3% nas bombas ou R$ 0,09 por litro. (Portal Brasil, com informações da ANP)