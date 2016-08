Pragas e doenças da cana estão entre os desafios para as usinas

Harvey Nonato de Oliveira

Uma das demandas das usinas de cana-de-açúcar de Mato Grosso do Sul é entender melhor a dinâmica das pragas e doenças da cultura para realizar o controle e melhorar a produtividade. Com esse objetivo, foi realizado o 3º Seminário do 2ºCiclo de Seminários Agrícolas de 2016, na Embrapa Agropecuária Oeste, no dia 18 de agosto, durante todo o dia. A realização foi da Biosul e da Embrapa, com organização da TCH Gestão Agrícola, e apoio da Famasul, Fundação MS e Sulcanas.

O chefe geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Asmus, lembra que o levantamento das demandas e os debates gerados nesses seminários, contribuem para melhorar os processos produtivos da região. Erico Paredes, assessor técnico da Biosul, ressaltou a importância das parcerias para a realização do evento e da presença dos técnicos do Estado nos Seminários. “A rede entre os parceiros para os debates das demandas das usinas é uma forma de atendermos o setor sem sobrepor trabalhos.”

Controle biológico

O chefe adjunto de P&D da Embrapa Agropecuária Oeste, Harley Nonato de Oliveira, falou sobre a importância de se conhecer a qualidade dos parasitoides para o controle biológico de pragas a serem utilizados, inclusive dos processos da criaçãodeles. Tal importância recai também sobre as usinas que têm ou vão montar o próprio laboratório, porque precisam conhecer todos os procedimentos para desenvolver e melhorar o desempenho dos organismos benéficos.

“Quem produz cana e utiliza o controle biológico deve ficar atento às recomendações da pesquisa quanto a diversos fatores, como a qualidade e a idade do parasitoide, a forma de transporte e sua distribuição, o horário de liberação desses inimigos naturais na lavoura, a seleção de produtos fitossanitários quando se faz o controle químico, entre outros”.

Entre as maneiras de se melhorar o desempenho de organismos benéficos no controle de pragas são qualidade dos parasitoides criados em laboratório; cuidado no transporte e nas liberações (confira a publicação neste link http://bit.ly/SOGG4K); período que a praga está apta a ser controlada pelo parasitoide; uso de produtos fitossanitários seletivos, entre outros. Oliveira tambémressaltou que é de suma importância que sejam criados laboratórios de qualidade em Mato Grosso do Sul (atualmente, não existem laboratórios no Estado) e que os parasitoides a serem trabalhados sejam adaptados à região.

Pesquisas realizadas pela Embrapa Agropecuária Oeste, com apoio da UFGD, avaliaram efeito de stress por temperatura sob diferentes parasitoides de Diatraea saccharalis em laboratório. Resultados mostram diferentes comportamentos de inimigos naturais em relação às variações de temperaturas encontradas na região produtora de Dourados, MS. Os inimigos naturais adaptados às condições climáticas conseguem melhor desempenho.

Previsão do tempo

O pesquisador Claudio Lazzarotto, da Embrapa Agropecuária compilou informações do tempo a partir de dados de diversos institutos nacionais e internacionais para falar da previsão do tempo até o final do ano.

Ele lembrou que o fenômeno El Niño foi forte em 2015/2016, ocasionando excesso de chuva, o que saturou o solo. A partir de julho deste ano, o El Niño perdeu o efeito e a chuva parou, o que, segundo o pesquisador, tornou-se interessante para a cana, permitindo o processo normal de colheita. “Para cana de plantio também não foi um período ruim, porque ainda havia umidade suficiente no solo”, disse.

A partir de setembro, haverá o estabelecimento da La Niña, com chuvas abaixo do normal. Lazzarotto explicou que para cana, diferentemente da cultura da soja, é bom tanto para a colheita quanto para o plantio, porque a planta armazena mais açúcar. Para o pesquisador, tudo indica que o tempo seja favorável tanto para o final da safra atual quanto para o início da próxima.