Praça Baltazar Marques recebe serviço de limpeza e será devolvida à população

A. Frota

Concluídos os trabalhos de limpeza e revitalização do Parque Antenor Martins, no Grande Flórida, a Semsur (secretaria municipal de Serviços Urbanos) está concentrando esforços agora no Parque Arnulpho Fioravanti, uma extensa área, nas imediações do shopping e terminal rodoviário, onde estão as sedes da Guarda Municipal, Polícia Militar Ambiental e Imam (Instituto do Meio Ambiente de Dourados).

Todo o trabalho de limpeza: retirada de entulho, roçada, poda, pintura de guias e revisão da iluminação será realizado, conforme revela o secretário Joaquim Soares. “A ordem da prefeita Délia Razuk é para deixar este parque nas condições de um verdadeiro cartão postal da cidade. Vamos intensificar nosso trabalho para isso, até porque a área é extensa e há muito tempo não é realizado um serviço abrangente no local. É uma ação que demandará dias, mas que valerá a pena”, diz.

A intervenção da Semsur no Parque Arnulpho começou na última quarta-feira, com roçada na área da Praça Baltazar Marques, na esquina das ruas Joaquim Teixeira Alves e Coronel Ponciano. A ideia, segundo Joaquim, é revitalizar aquele antigo espaço, outrora utilizado para práticas esportivas e de lazer e que a pelo menos uma década não recebe atenção por parte do poder público. “Vamos devolver esta praça à população!”, diz.

O campo de futebol e as pistas de atletismo e de bicicross do Parque também vão ser resgatados pela administração municipal. O Imam está realizando estudos e deve fazer a reposição da grama do campo, para que possa ser utilizado pelos desportistas. A iluminação também receberá manutenção, para que o espaço volte a ser utilizado no período noturno.

Segundo Joaquim, outros parques da cidade também receberão o mutirão de limpeza e revitalização. Depois do Arnulpho, as ações serão levadas para o Parque Rego D’água, que deverá ser preparado para receber a Festa do Peixe, que acontece no mês de abril.