PPS anuncia apoio a pré-candidatura de Délia

O PPS (Partido Popular Socialista) anunciou no inicío da noite de ontem apoio à pré-candidatura da vereadora Delia Razuk (PR) à prefeitura de Dourados. O anúncio foi feito durante reunião dos membros do diretório municipal do PPS na casa da pré-candidata que detalhou aos socialistas suas propostas para administrar a cidadde.

A reunião foi aberta pelo presidente municipal do PR (Partido da República), Albino Mendes, que destacou a importância dos socialistas no cenário político e garantiu a contribuição do PPS que será fundamental para a candidatura de Délia.

Entre os membros do PPS participaram o vereador Silas Zanata; José da Silva Neto, o Peninha, que no ato representava o presidente do partido Carlos Fábio dos Santos; e o empresário Marisvaldo Zeuli, ex-presidente do Sindicato Rural, que despontou nas últimas semanas como um nome novo que possibilita a renovação da política local.

Marisvaldo Zeuli afirmou que o apoio a Délia representa a crença na construção de projeto um político consistente para Dourados levando em conta os anseios da população. “Fomos convidados para participar desta candidatura e durante vários encontros sentimos a seriedade da dona Délia e o seu compromisso com o resgate da autoestima do douradense”, disse Zeuli ao lembrar que a política ainda é o único caminho para quem quer mudar sua cidade, seu estado e o País.

O vereador Silas Zanata lembrou que Délia “é uma candidata de grande potencial para agregar novas lideranças e, sem duvidas, tem o perfil de um administrador que Dourados quer e exige”. Zanata disse que o PPS vai apresentar uma chapa de candidatos a vereadores que vai fazer a diferença na campanha da candidata do PR. “Estamos crentes na vitória”, acrescentou.

Délia Razuk encerrou a reunião agradecendo o apoio dado pelo PPS e afirmou que a partir de agora a missão é encontrar dentro dos partidos aliados um candidato a vice-prefeito que atenda aos sentimentos de todos aqueles que apoiam o projeto do PR. “A união por um sonho que está sendo sonhado por todos aqueles que acreditam em uma nova Dourados é o sentimento da nossa caminhada que por si só demonstra a nossa vontade de vencer”, finalizou a vereadora.