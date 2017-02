Luciano Serafim

Diário MS

Retirada da Literatura da grade curricular do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino causa indignação mobiliza profissionais, sindicatos e entidades de Letras

O ano letivo em Mato Grosso do Sul começou cheio de tensões na Rede Estadual de Ensino, devido à extinção da disciplina de Literatura da grade curricular do Ensino Médio, por meio da Resolução nº 3.196, publicada no Diário Oficial do dia 30 de janeiro, que determinou que partes do conteúdo sejam anexadas à disciplina de Língua Portuguesa. Com isso, centenas de professores que lecionavam especificamente Literatura foram realocados e muitos permanecem sem lotação de cargas horárias, à espera de decisão da Secretaria de Estado de Educação (SED). A medida provocou reações de indignação em redes sociais e a criação do movimento “Por um MS Literário” e de um abaixo assinado online, que pedem o retorno da disciplina.

Ao longo da semana, professores, estudantes de Letras, escritores e profissionais de outras áreas encorparam uma mobilização junto com entidades, sindicatos e universidades de vários municípios, que publicaram diversas notas de repúdio.

O Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) de Dourados considerou a medida intransigente, pois “pegou a todos de surpresa ao não ser debatida com os docentes e especialistas da área”.

O sindicato ressaltou que “o Governo vai contra a própria formação acadêmica, que exige práticas diferentes de formação para cada seguimento das Letras, tendo a Literatura suas especificidades na formação de docentes”.

Os Colegiados dos Cursos de Letras, habilitação Espanhol e Inglês e suas respectivas Literaturas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), repudiou a decisão tomada pela SED, afirmando: “É de notório saber que a disciplina Literatura contribui com a compreensão e o respeito à multiplicidade cultural e na humanização do aluno como no seu desenvolvimento intelectual e crítico frente ao mundo”.

A professora de ensino de Literatura na UFGD e coordenadora do ProLer – Comitê de Dourados/MS, Célia Regina Delácio Fernandes, levantou alguns questionamentos sobre a medida: “Por que retirar literatura da grade curricular do ensino médio? Como professora de Literatura, sei que ela é perigosa para os governos autoritários porque transforma o leitor e o mundo ao redor. A Literatura faz os jovens interrogarem, não aceita respostas prontas, e a experimentar outros mundos possíveis… Por isso, ela vive correndo perigo, justamente por ser perigosa… A Literatura desassossega, interroga a vida de maneira perturbadora, transformando nossas certezas em incertezas… Como toda arte, a Literatura tem a capacidade de criar uma realidade nova, possibilitando a formação de cidadãos melhores, mais críticos e emancipados, que possam contribuir para a construção um mundo humanizado. O governo de MS quer eliminar esse poder transformador da vida de nossos jovens. Por essa razão, o Comitê do Proler de Dourados propõe a união de todos os envolvidos e os que se solidarizam com essa causa, com ações articuladas no estado inteiro, para fazer frente a essa tragédia: vamos resistir e lutar por um MS Literário”.

A Academia Douradense de Letras divulgou uma nota em que afirma: “Repudiamos com veemência tal ato público estadual, com todos os motivos contrários ao desprestigio da arte e da literatura e do seu ensino regulamentado na Educação Básica em Mato Grosso do Sul. Não podemos coadunar com uma forma anônima de desconstruir o lugar de direito da Literatura no panteão do conhecimento humano e na formação com valor e cidadania que lhe é próprio”.

A escritora Odila Schwingel Lange, da ADL, que tem mais de 10 livros publicados e é conhecida pela defesa de diversas causas da sociedade, encampou mais esta luta e divulgou ontem (9) um poema em que falta da importância da Literatura para Mato Grosso do Sul e que será distribuído na cidade.

A mobilização continua e uma reunião do grupo “Por um MS Literário” está marcada para a próxima terça-feira (14), a partir das 14h, na Faculdade de Direitor (Fadir) da UFGD.

POR UM MS LITERÁRIO

Odila Schwingel Lange

Venho juntar-me à luta

Em defesa da Literatura

Não vamos amolecer

Como geleia ou rapadura

Protestar é nosso mote

Como guardiões da cultura!

Unimo-nos com muita garra

POR UM MS LITERÁRIO

Vamos combater com ideias

Este ato TEMERário

Queremos a Literatura

De novo no calendário!

No Comitê do PROLER

Professores, sindicato,

Faremos grande barulho

Não vamos deixar barato

Num governo ditatorial

Só o povo paga o pato!

Retirar a Literatura

Do Conteúdo Programático

É assassinar os saberes

Pela mão de algum lunático

Vamos lutar abraçados

Ninguém vai ficar estático!

Nosso povo já não lê

Não tem acesso à cultura

Aí surge um governante

Sem ética e sem lisura

Com um simples canetaço

Dá morte à Literatura!

Publicada a Resolução

Mas Inês ainda não é morta,

Convocamos a sociedade

Para darmos uma resposta

Que volte a Literatura

Tá aberta nossa porta!

Isto não é corporativismo

Nem briga com a matemática

Defendendo a Literatura

Usamos de muita tática

Vamos reverter este quadro

Usando nossa gramática!

Nosso Estado leva a pecha

De atraso e retrocesso

Quem acredita na causa,

Tem vitória, faz sucesso,

Já rebemos o apoio

Do Diário e do Progresso!

Convocamos todos poetas,

Romancistas, escritores,

A se juntarem à luta

Com força, sem dissabores

Salvando a Literatura

Salvamos os professores!

Mostre, por favor, teu repúdio

Por esta resolução horrorosa

Que baniu a Literatura

Disciplina esplendorosa

Assine nosso protesto

Numa atitude gloriosa!

Quem não lê não vive a vida

Nada sente muita emoção,

Apelamos para o povo

Pra vir com força e união!

Que Manoel de Barros ressuscite

Trazendo contribuição!

POR UM MS LITERÁRIO

Lutaremos até vencer,

Não importa quando nem onde

Isto vai acontecer

Pois banir a Literatura

É tirar do povo o saber!

Convoco aqui os meus pares

Da Academia de Letras

Não vamos ficar de fora

Desta batalha porreta,

Pois professor@s de Literatura

Já estão vendo a coisa preta!

Como se diz em meu pago

Não está morto quem peleia

Convocamos os articulistas

Que possuem agenda cheia

Vamos derrubar este ato

Não aceitamos maneia!

Este estado tão bonito

Já está servindo de chacota

Corre droga, corre tráfico

É isto que a mídia nota

Para reverter esse quadro

Já estou dando minha cota!

Convocamos a juventude

Para somar nesta luta

Não somos corporativistas

É salutar a disputa

Lutando pela cultura

Nossa guerra é muito justa!

Sou a Poetisa Guerreira

Sempre tive vida dura

Uso de simples versos

Defendendo a Literatura

Só não se vence a morte

Quando se está na sepultura!