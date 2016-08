Por 61 votos a 20, senadores cassam o mandato da petista Dilma Rousseff

O Senado da República cassou, às 12h36 de hoje (dia 31 de agosto), o mandato de Dilma Rousseff (PT).

Ela estava afastada do cargo desde maio e hoje foi condenada pelo Senado no processo de impeachment por ter cometido crimes de responsabilidade na condução financeira do governo. O impeachment foi aprovado por 61 votos a favor e 20 contra. Não houve abstenções.

Dilma perde o cargo de presidente. Em outra votação, o Senado deve decidir se Dilma perde também os direitos políticos.

A decisão também abre caminho para que Michel Temer (PMDB) seja efetivado na Presidência da República até 2018. A posse de Temer vai acontecer ainda nesta quarta-feira, mas o horário não está definido.

Temer viaja ainda hoje também para a China e, por isso, ele vai passar o cargo para o presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ).