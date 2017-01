Ponta Porã: Moradores do Dorcelina Folador voltam a receber atendimento médico

Prefeitura de Ponta Porã

Na manhã desta segunda-feira (23), a Prefeitura Municipal de Ponta Porã reativou o Posto de Saúde do Dorcelina Folador, que há mais de seis meses encontrava-se fechado. O secretário de saúde do Município, Dr. Patrick Derzi, esteve no local acompanhado do vice-prefeito, Caio Augusto, para verificar o início dos trabalhos da equipe médica.

A equipe que conta com um médico, três agentes de saúde, uma vacinadora, uma auxiliar de enfermagem, além de um veículo que fica à disposição para encaminhar os atendimentos.

O médico que atende a comunidade do Dorcelina a partir de agora é o Dr. Ribamar Cruz da Silva. Nesta segunda-feira, logo nas duas primeiras horas da manhã, foram realizados 45 atendimentos.

Os moradores, aliviados, elogiaram o trabalho desenvolvido pela administração do prefeito Hélio Peluffo Filho. Angélica de Araújo falou sobre a importância da reativação da unidade de saúde: “para nós é tudo, porque o atendimento ficou mais perto. Nosso sofrimento era grande sem o posto de saúde”.

O secretário de Saúde, Dr. Patrick Derzi disse que o que realmente estava faltando, era uma gestão comprometida com a população. “A determinação do prefeito Hélio Peluffo é promover um atendimento de qualidade. Se faltava equipe, veículo e vontade, resolveram o problema. A equipe está pronta e o nosso desejo é atender os moradores do Dorcelina da melhor maneira possível”.

Em 23 dias de administração, o Prefeito Hélio Peluffo Filho, cumpre mais um compromisso com a população: reativar o posto de saúde do Dorcelina Folador era uma das prioridades no setor.