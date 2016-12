Ponta Porã inaugura sede da Assistência Social

Divulgação

O prefeito Ludimar Novais (PDT), inaugurou nesta quarta-feira, dia 21, a nova sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. O novo prédio que está situado na avenida Brasil, centro de Ponta Porã, presta homenagem a assistente social, Luzia Silva, que morreu em 2015 vítima de um ataque cardíaco fulminante.

A inauguração contou com a presença dos secretários municipais, Paulo Roberto da Silva (Administração), Márcia Cristina da Silva Souza (Educação), Ádria Cristina Eubank de Oliveira (Assistência Social), e a primeira-dama do município, Káttia Fabíola Cordone Novais.

Durante seu discurso, Ludimar destacou os investimentos da sua administração no setor de assistência social. Disse que fez a reforma de vários prédios e agora no final do seu mandato construiu uma nova e moderna sede para a Secretaria Municipal, que dessa forma poderá prestar atendimento de melhor qualidade para as famílias.

Ele também ressaltou o trabalho que foi desenvolvido no setor social por Luzia Silva, que agora empresta o nome à nova sede da Secretaria Municipal. “Esta é uma justa honraria a uma grande mulher que era tida como uma lutadora incansável em prol da sua classe profissional, dos trabalhadores e garantia e efetivação dos direitos sociais”, escreveu o prefeito em um certificado de reconhecimento entregue ao filho de Luzia, Nelson Valentim da Silva Neto, que participou da inauguração acompanhado da sua esposa, Elenice Teixeira Wahlbrinck.

Logo após a inauguração da nova sede da Secretaria de Assistência Social, o prefeito Ludimar Novais, entregou quatro veículos zero quilômetros que já estão disponíveis para o atendimento social. São três veículos Fiat Mob e um Siena. As chaves foram entregues à secretária Ádria Cristina.

HOMENAGEADA

Luzia Silva teve forte atuação no setor social de Ponta Porã. Ela era formada pela Universidade Federal do Sergipe, em 1976. Em 1º de janeiro de 2005 iniciou o trabalho como assistente social na Prefeitura de Ponta Porã, sendo efetivada como funcionária pública do município em 21 de março de 2007.

Luzia foi presidente do Diretório Municipal do PMDB, partido que sempre defendeu com determinação e muito amor. Era conhecida nos meios políticos, nunca escondia o seu lado crítico em determinadas situações. Gostava sempre de abrir o jogo.

Era tida como uma lutadora incansável em prol dos menos favorecidos e injustiçados até o momento que encerrou sua missão aqui na terra, em 29 de setembro de 2015.