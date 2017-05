Ponta Porã é o primeiro município a receber a Ação Cidadania 2017

LANÇAMENTO| Evento, que prevê prestação de serviços gratuitos, é organizado pela Fiems, TV Morena e Prefeitura s

DIVULGAÇÃO

Ponta Porã será o primeiro município do Estado a receber o novo formato da edição 2017 da Ação Cidadania, um evento de prestação de serviços gratuitos à população, organizado pela Fiems, TV Morena e Prefeitura Municipal. Os atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, educação e cultura serão levados para o município no dia 8 de julho, mês do aniversário de Ponta Porã.

Presente ao lançamento ocorrido na Fiems, em Campo Grande, o prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo, agradeceu as ações que a Fiems vem realizando no município, especialmente no que diz respeito à industrialização na faixa de fronteira. “A Fiems trará para nossa cidade mais uma ação para todos os 90 mil habitantes, e tenho certeza que não só eles serão beneficiados, mas todos os nossos irmãos brasiguaios, e os municípios da região do Cone Sul como um todo”, comemorou.

Na reunião, prefeitos e representantes das cidades, além do presidente Sérgio Longen e o diretor-executivo da TV Morena, Nicomedes Silva Filho, assinaram o termo de parceria para realização da Ação Cidadania. O presidente da Fiems destacou as inovações para este ano e o compromisso da entidade e empresários com os cidadãos sul-mato-grossenses mais carentes. “O Ação Cidadania é um trabalho para a população do nosso Estado. Temos equipes que trabalham na avaliação das necessidades de cada região e procuramos atender a todas. Claro que nem sempre isso é possível, mas neste ano serão seis ações, projetos importantes e, de certa forma, financiados por nós empresários. É a contribuição do setor privado para Mato Grosso do Sul”, avaliou.

Segundo o cronograma, a primeira Ação Cidadania está agendada para o dia 8 de julho, em Ponta Porã, dia 19 de agosto em Campo Grande, dia 23 de setembro em Dourados, dia 7 de outubro em Coxim e dia 18 de novembro em Aparecida do Taboado.

O Programa

Na primeira etapa, a Ação Cidadania leva à população os serviços de saúde, cidadania, educação e cultura oferecidos pelo Sesi, enquanto em um segundo momento são disponibilizados cursos gratuitos de qualificação profissional do Sesi e Senai e o encaminhamento de estudantes para estágio pelo IEL.