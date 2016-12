Policias Militares prendem homem por ameaça e violência doméstica

Assessoria

Na madrugada desta quarta-feira (21), Policiais Militares da Radiopatrulha prenderam dois homens por ameaça e violência doméstica.

A guarnição foi acionada via COPOM (Central de Operações da Polícia Militar), para atender uma briga de casal no bairro Vila Maria. No local a vítima relatou que mantem um relacionamento conturbado de aproximadamente dois anos e já possuía vários boletins registrados contra o cônjuge. Na data de hoje, o mesmo após o consumir grande quantidade de bebidas alcoólicas veio a agredi-la com socos, pontapés, pedradas e com uma faca no qual expulsou a vítima da residência. No momento que o autor percebeu a presença dos policiais evadiu-se tomando rumo ignorado. Porém, momentos depois começou rondar a casa onde a mulher estava juntamente com outro indivíduo.

Devido ao fato o autor e seu comparsa foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para medidas cabíveis.

