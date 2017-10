Policiais do GETAM recebem moção da Assembleia Legislativa por ato de bravura

Na manhã dessa sexta-feira (20), o Deputado Estadual Renato Câmara concedeu uma moção de Congratulações da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, proposta pelo próprio Deputado aos policiais militares André Marcio de Souza, Wilson França de Lemos e Fabio Henrique Bozzo Peres Dezan, todos lotados no GETAM do 3º BPM, por uma ação realizada no dia 05 de agosto de 2017.

Os policiais foram recepcionados pelo Deputado em seu escritório em Dourados, onde ele falou sobre a importância da ação dos policiais especificamente nesta ocorrência no Jardim Jóquei Clube em Dourados, parabenizando-os pelo ato de bravura que realizaram naquele dia.

Os policiais receberam das mãos do Deputado uma moção de congratulação que versa:

“A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul de acordo com as normas regimentais, por proposição do Deputado Renato Câmara homenageia com moção de congratulação, por ato de bravura ocorrido no dia 05 de agosto de 2017, demonstrando elevado grau de comprometimento e coragem, que evitou uma tragédia no qual reiterou na população o sentimento de segurança e justiça. Todos temos certeza que seu sucesso é fruto de esforço, empenho e apoio da família que sempre acreditou em você.”

O Deputado ainda exaltou a importância do trabalho realizado pelos policiais militares em Dourados, que são os verdadeiros guardiões da comunidade douradense.

“Reconheço o ato destemido dos policiais e propus essa moção de congratulação, que foi acatada de pronto por todos os Deputados da Assembleia Legislativa de nosso estado, como forma de reconhecimento a esses honrados policiais.” Disse o Deputado.

Da ocorrência meritória

Jean Nunes dos Santos, 24, morador na vila São Brás e Wellington dos Santos Miranda,26, vulgo “chaveirinho”, morador no jardim Márcia, foram presos por tentativa de homicídio na madrugada do dia 06 de agosto, em Dourados.

A dupla seguia em uma moto no bairro Jockey Club, quando em frente a uma conveniência realizou disparos de arma de fogo. Uma das Equipes do GETAM realizava rondas na região e deparou-se com o fato e iniciou o acompanhamento da dupla que fugiu.

Um dos acusados realizou disparos contra os policiais, o que ocasionou a queda de um dos policiais, que foi apoiado por um dos integrantes da guarnição.

Logo após, a equipe seguiu atrás da dupla que na avenida Potreirito acabou caindo da motocicleta.

Durante abordagem foi constatado que estariam de posse de um revólver calibre 38 e quando questionados sobre os disparos contra a conveniência, alegaram que queriam matar o proprietário do local devido a um desentendimento.

Os dois foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio no 1°Distrito Policial.

(Sargento PM Arguelho – Assessoria)