Policiais cumprem mandado de prisão e recuperam veículos

PMMS

Na tarde desta quarta-feira (25), uma guarnição da PM do Distrito de Boqueirão realizava policiamento ostensivo e preventivo no perímetro urbano do Distrito, quando abordou um veículo Fiat Punto, com placas de Brasília (DF).

Em checagem dos dados do veículo e do condutor foi constatado que o homem, de 25anos, possuía um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Taguatinga (DF) em seu desfavor. O homem relatou que estava indo até o país vizinho para vender o veículo, que apresentava restrições.

Durante a abordagem, os policiais deram ordem de parada a outros dois veículos com placas do Distrito Federal, sendo eles uma Hyundai Tucson e uma Toyota Hilux, cujos condutores desobedeceram a ordem e empreenderam fuga em sentido à cidade de Bela Vista.

A guarnição solicitou apoio da equipe da Força Tática de Jardim para o cumprimento do mandado de prisão do condutor do veículo Punto e se deslocou em diligência rumo aos dois veículos que haviam empreendido fuga. O condutor e o veículo foram entregues na Delegacia de Policia Civil do município de Jardim para devidos procedimentos legais.

Enquanto isso, a Polícia Militar de Bela Vista, que também havia sido acionada, logrou êxito ao interceptar a caminhonete Tucson.O veículo estava sendo conduzido por um indivíduo que não portava nenhum documento pessoal ou veicular e relatou ter 16 anos.

Os policiais constataram que o veículo estava com as placas adulteradas e possuía registro de furto/roubo na cidade de Goiânia (GO), com data de 19/03/2015. Segundo o menor, a Tucson seria entregue no Paraguai e ele receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço.

O adolescente e o veículo recuperado foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista para as providências cabíveis.

Na manhã desta quinta-feira (26) a guarnição da PM de Bela Vista localizou a caminhonete Toyota Hilux estacionada em um cruzamento do bairro Espírito Santo. Em aproximação do veículo, os policiais perceberam que o condutor, um homem de 25 anos, estava dormindo no interior do mesmo.

Ao realizar a checagem da caminhonete, foi constatado que as placas de identificação estavam adulteradas e que o veículo possuía registro de furto/roubo da cidade de Brasília (DF).

Diante dos fatos, o autor também foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, juntamente com o veículo recuperado, para as providências cabíveis.

Bárbara Ballestero – Diário MS