Polícia recupera veículo na MS-164 com queixa de roubo no Estado de São Paulo

PMMS

Na madrugada desta quarta-feira (25) a Polícia Militar Rodoviária, por meio da Base Operacional de Ponta Porã recuperou um veículo que havia sido roubado no Estado de São Paulo.

Durante fiscalização de rotina na MS-164, por volta das 05h30, a equipe policial deu ordem de parada ao condutor de um Toyota/Corolla, com placas do município de Campos Novos Paulistas (SP).

Durante a abordagem, o condutor demonstrou certo nervosismo e ao consultar a numeração de identificação do carro no sistema policial, a equipe constatou que o veículo possuía uma queixa de roubo na cidade de Ribeirão Preto (SP) e estava circulando com placas falsas.

O condutor informou que pegou o veículo na cidade de Marília (SP) e receberia a quantia de R$1.200,00 para entregá-lo em um posto de combustível na entrada de Ponta Porã.

Diante dos fatos, o autor e o veículo foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

Bárbara Ballestero – Diário MS