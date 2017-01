Polícia recupera motocicleta produto de furto em abordagem e homem é preso por receptação

Em torno da 1h40 desta terça-feira (31) um homem foi preso por receptação em Dourados.

Divulgação

Uma equipe da Rádio Patrulha realizava policiamento preventivo e ostensivo, quando no cruzamento da Rua Ponta Porã com a Floriano Peixoto localizaram uma motocicleta em alta velocidade. O condutor da motocicleta foi detido após acompanhamento tático nas imediações do Parque Alvorada.

Em checagem no sistema policial, foi constatado que o veículo tratava-se de produto de furto realizado no dia 28 de janeiro. O condutor informou que a motocicleta havia sido adquirida na reserva indígena pelo valor de mil e duzentos reais.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o veículo para procedimentos cabíveis.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da PMMS