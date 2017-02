Polícia Militar Rodoviária apreende tabletes de maconha na MS-156

Da redação

Na manhã desta segunda-feira (13), foram apreendidos 54 kg maconha pela Polícia Militar Rodoviária através da Base Operacional de Amambai.

A apreensão ocorreu quando a equipe de serviço fiscalizava o km-010 da MS-156. Por volta das 07h20, a PM deu ordem de parada a um veículo VW/Gol com placas do município de Monte Aprazível (SP). Durante a abordagem, o condutor do veículo, um homem de 22 anos, demonstrou certo nervosismo, o que levantou a suspeita da polícia. Em revista no interior do veículo, foram localizados vários tabletes de maconha escondidos no painel, totalizando 54 kg da droga.

O condutor do veículo informou à Polícia que adquiriu a droga em Coronel Sapucaia (MS) e levaria para revenda em Monte Aprazível (SP).

Diante dos fatos, o autor, a droga e o veículo foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Amambai para providências cabíveis.