Polícia Militar Rodoviária apreende maconha em bagageiro de ônibus na MS-164

PMMS

Por meio da Base Operacional de Vista Alegre, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu aproximadamente 12 quilos de maconha na noite desta segunda-feira (23). Um homem de 20 anos foi identificado como proprietário da droga.

Durante fiscalização de rotina na MS-164, em vistoria em um ônibus que realiza o trajeto de Ponta Porã à Campo Grande, a equipe policial localizou no bagageiro, uma mala com 07 tabletes pesando 6,200kg e 08 embalagens pesando 5,700 kg de maconha, totalizando 11,900 kg do entorpecente. Em conferência nas etiquetas de numeração da bagagem o proprietário da droga foi localizado.

Indagado sobre a droga, o autor negou os fatos, mas disse ter preenchido a etiqueta da mala com seus dados.

Diante dos fatos, o autor e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município de Maracaju para providências legais.

Bárbara Ballestero – Diário MS