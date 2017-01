Polícia Militar Rodoviária apreende 543 kg de maconha na MS-386

Divulgação

Por meio da base operacional de Amambai a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 543 kg de maconha na manhã desta quinta-feira (05).

Durante fiscalização rotineira na Rodovia MS-386, no trecho entre o município de Iguatemi-MS e a MS-156, a Polícia deu ordem de parada ao condutor de um veículo Fiat Strada com placas da cidade de Curitiba (PR), que desobedeceu e seguiu sentido à Iguatemi (MS) em alta velocidade.

Após acompanhamento tático em alguns quilômetros, o veículo foi localizado às margens da rodovia. Foram realizadas buscas, mas até o momento a Polícia não localizou o indivíduo.

Foram encontrados no interior do veículo 630 tabletes de maconha que totalizaram 543 kg após pesagem. Após checagem do veículo em sistema policial foi constatado que o mesmo utilizava placas falsas e que havia um veículo com as mesmas características sob queixa de roubo na cidade de Formosa, em Goiás.

O veículo foi entregue juntamente com a droga na Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da PMMS