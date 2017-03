Polícia Militar Rodoviária apreende 31 quilos de pasta base de cocaína em veículo na MS 164

Divulgação PMR

A Polícia Militar Rodoviária, através da Base Operacional de Vista alegre, apreendeu trinta e um quilos de pasta base de cocaína na manhã do dia 15 de março. Um homem de 39 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas.

A equipe realizava fiscalização de rotina em frente à Base Operacional de Vista Alegre no km 14 da Rodovia MS-164, quando por volta das 09:00, receberam informações da Policia Federal de um veículo que estava transportando material entorpecente. Foi realizada intensificação do policiamento e após alguns minutos foi abordado um veículo com as mesmas características, uma caminhonete Toyota/Hilux com placas de Campo Grande-MS. Ao ser feita uma revista minuciosa no interior do automóvel foram encontrados diversos tabletes de pasta base de cocaína que estavam escondidos em um compartimento feito no assoalho do veículo, após pesagem a droga totalizou 31 quilos.

Questionado, o autor informou que pegou o veículo carregado com a droga na cidade de Ponta Porã-MS e levaria o material entorpecente até a cidade de Campo grande-MS e pelo transporte receberia a quantia de R$ 5.0000 (cinco mil reais).

Veículo, Autor e a droga foram entregues na Delegacia de Policia Federal em Ponta Porã, para as providências cabíveis. Assessoria de Comunicação Social – 14º BPMRv.