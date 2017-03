Polícia Militar Rodoviária apreende 106 quilos de maconha e uma pistola 9mm em veículo na MS 386.

Divulgação

A Polícia Militar Rodoviária, através da Base Operacional de Vista Alegre, apreendeu cento e seis quilos de maconha e uma pistola 9mm na noite do dia 13 de março. Um homem de 41 anos foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A equipe realizava fiscalização de rotina no km 010 da Rodovia MS-386, quando por volta das 21:00, foi dada ordem de parada ao condutor do veículo VW/ Parati com placas de Presidente Prudente-SP, ao apresentar os documentos o condutor demonstrou certo nervosismo, fato que levantou suspeita por parte dos policiais. Ao ser feita uma revista minuciosa no interior do automóvel foram encontrados 108 tabletes de maconha que pesaram 106 quilos e uma arma de fogo do tipo pistola calibre 9mm de fabricação israelense com dois carregadores e 15 munições calibre 9mm que estava escondida no banco traseiro do automóvel

Questionado, o autor declarou que pegou o veículo preparado com a droga dentro do Paraguai e levaria o material entorpecente até a cidade de Franca- SP.

Veículo, autor e o material apreendido foram entregues na Delegacia de Federal em Ponta Porã-MS, para as providências cabíveis. Assessoria de Comunicação Social – 14º BPMRv.