Polícia Militar de Maracaju com apoio do DOF apreendem caminhão com mercadorias contrabandeadas

Por volta das 10h da manhã desta quinta-feira (09), a Polícia Militar recebeu uma denuncia via copom (190), informando de que um caminhão baú de cor branca e placas de Guarulhos-SP passaria pela cidade transportando carga ilícita.

Diante das informações a guarnição de serviço com o apoio de a uma equipe do DOF efetuou rondas pela cidade, logrando êxito em localizar e identificar o condutor e o caminhão próximo a um posto de combustível no centro da cidade. Ao ser questionado sobre o que estaria transportando, o condutor do caminhão alegou estar levando cigarro, alguns pneus, caixas de veneno e alguns alto falantes e que havia pegado o caminhão já carregado em um posto no Distrito de Vista Alegre e seguiria para Cuiabá-MT. Sendo que o mesmo havia sido contratado por telefone apenas para conduzir o caminhão por R$ 1.500,00 reais.

Ao ser vistoriado, foi verificado que o caminhão estava carregado com diversas caixas de cigarros de várias marcas, caixas de agrotóxicos, pneus e alto falantes. Diante dos fatos, o condutor foi detido e juntamente ao veículo e a carga apreendida foi encaminhada a Polícia Federal de Dourados-Ms.

ASSECOM 2ª CIPM