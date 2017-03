Polícia Militar de Itaquiraí prende foragido da justiça

Divulgação PM

Na manhã de hoje (16), por volta das 06h00min, policiais militares lotados no 2º Pelotão de Polícia Militar de Itaquiraí, cumpriram mandado de prisão no Assentamento Santo Antônio.

Após tomar ciência do mandado expedido pela Comarca de Naviraí, foram feitas diligências pelo Assentamento afim de dar cumprimento à ordem judicial.

Em um dos sítios do local, um senhor de 40 (quarenta) anos, foi identificado como sendo o detentor de tal determinação judicial e após sua captura, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências processuais. Assessoria de Comunicação Social do 12º BPM.