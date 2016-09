Polícia investiga se há conexões entre três atentados ocorridos nos EUA

Autoridades policiais dos Estados Unidos investigam se há conexão entre três atentados ocorridos sábado em apenas 12 horas e em diferentes cidades norte-americanas. Atéo momento, as investigações mostram que os três atentados foram “atos deliberados e criminosos”. Segundo a polícia, a hipótese de que os atentados sejam ou não “atos terroristas” depende da continuidade das investigações.

Um dos atentados ocorridos no sábado à noite foi provocado por uma bomba em uma área comercial do bairro Chelsea, de Nova York, ferindo 29 pessoas. A quatro quarteirões de distância desse local, uma outra bomba – que não explodiu – foi localizada pela polícia.

Este artefato foi montado em uma panela de pressão, ligado a um telefone celular, o que está levando as autoridades policiais a investigar se esse atentado também tem conexões com um plano terrorista executado durante a Maratona de Boston, em 2013, em que extremistas explodiram artefatos com dispositivos semelhantes.

Essa segunda bomba foi removida do local pela polícia neste domingo (18), com a ajuda de um robô, e está sendo examinada por técnicos forenses da polícia.

No mesmo sábado, também à noite, nove pessoas foram esfaqueadas em um shopping centerem St Cloud, uma cidade do estado de Minnesota, localizada a 1,2 mil quilômetros de Nova York. Um homem com uniforme de segurança privada, antes de esfaquear as pessoas, perguntava às vítimas se eram muçulmanos. O homem que desferiu os ataques foi morto por policiais. O Estado Islâmico divulgou um comunicado reivindicando responsabilidade pelo ataque de St Cloud.

Em Seaside Park, uma pequena localidade do estado de Nova Jersey, próxima a Nova York, houve a explosão de um artefato explosivo pouco antes de uma maratona esportiva, em evento de caridade envolvendo milhares de corredores em benefício das famílias de fuzileiros navais e marinheiros. A corrida foi cancelada e não houve feridos no atentado de Seaside Park.

Embora a polícia ainda não declare o atentado do bairro Chelsea como ato terrorista, o governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, disse que explodir uma bomba em uma área movimentada de Manhattan (área central de Nova York) “é, obviamente, um ato de terrorismo.”