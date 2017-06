Polícia Federal flagra Agepen com celular que seria entregue a preso

Divulgação PF

A POLÍCIA FEDERAL de Três Lagoas prendeu em flagrante um Agente

Penitenciário do Presídio de Segurança Média de Três Lagoas/MS, entrando no Presídio

com um aparelho celular e dois chips que seriam entregues a um detento.

As investigações começaram após informações no sentido de que A.M.F.C, 43 anos, recebia dinheiro de familiares e comparsas de presos para entrar na penitenciária da Três Lagoas com celulares e chips.

Hoje às 07h30, enquanto se preparava para iniciar seu turno de trabalho na Penitenciária, A.M.F.C foi abordado pelos policiais federais e durante revista foram encontrados, ocultos na jaqueta do Agepen, um smartphone desligado, um carregador, um fone de ouvido e dois chips para celular.

Ao ser questionado sobre a origem e destino do celular e dos chips,A.M.F.C. optou por ficar em silêncio. O Agepen responderá pelo crime de introdução de aparelho celular em estabelecimento prisional, cuja pena pode chegar a um ano de prisão. Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo e A.M.F.C. ter se

comprometido em comparecer à Justiça sempre que for solicitado, ele foi solto após

interrogatório e responderá em liberdade.