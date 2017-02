Polícia apresenta suspeito de matar e queimar advogado

Do G1 MS

A Polícia Civil apresentou na manhã deste sábado (18) o suspeito de 24 anos de ter matado e queimado o advogado Valmir Leite Júnior, em Dourados, na última quinta-feira (16). O corpo foi encontrado no porta-malas de um veículo carbonizado entre os bairros Jóquei Clube e Jardim Guaicurus, na periferia da cidade que fica a 214 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul.

A prisão do suspeito foi realizada na sexta-feira (17) pelos policiais do Serviço de Investigações Gerais (SIG). Segundo a polícia, o jovem de 24 anos é foragido do presídio semiaberto de Ponta Porã, no sul do estado, onde cumpria pena por tentativa de homicídio.

O suspeito disse à policia que cometeu o crime sozinho depois de uma briga com a vítima. Os dois estavam bebendo, começaram a discutir e, por isso, ele teria esfaqueado o advogado. Logo depois colocou o corpo no porta-malas e ido até o local onde o veículo foi encontrado.

A polícia ainda está investigando as informações. O enterro de Valmir Leite Júnior foi na manhã deste sábado em um cemitério público de Dourados.