Polícia apreende 9 kg de maconha com passageiras de táxi na MS-276

Divulgação PMMS

Na manhã desta quinta-feira (26), a Polícia Militar Rodoviária por meio da Base Operacional de Amandina, apreendeu 9 quilos de maconha na MS-276.

Ao realizar fiscalização de rotina no km 145 na rodovia MS-276, a polícia abordou um veículo Táxi com placas do município de Ivinhema (MS).

Durante a abordagem, foi observado certo nervosismo por parte das duas passageiras que estavam a bordo do veículo. Em revista na bagagem que pertencia a uma das ocupantes, foram localizados 11 tabletes de maconha, que totalizaram 9 quilos após pesagem.

As duas passageiras foram conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema para possíveis esclarecimentos e providências, sendo elas uma mulher de 25 anos residente na cidade de Nova Andradina (MS) e uma menor de idade residente em Naviraí (MS).

Bárbara Ballestero – Diário MS