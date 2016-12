PMDB se diz entusiasmado com medidas estruturais de Temer

EBC

Por meio de seu atual presidente, o senador Romero Jucá (RR), o PMDB manifestou seu apoio “entusiasmado” às medidas de enfrentamento da crises fiscal e econômica anunciadas pelo governo Michel Temer nos últimos dias. Assinada pelo próprio Jucá, que substituiu Temer no comando do partido, a nota oficial emitida na esteira da minirreforma trabalhista – detalhada ontem pelo presidente e dois de seus ministros – diz que as providências do Executivo têm buscado atender a setores importantes da população e à melhoria da conjuntura econômico.

“Medidas essas que facilitam o emprego, modernizam as relações de trabalho e devolvem aos trabalhadores recursos para que possam minorar dificuldades atualmente vividas. Ou seja, decisões com grande alcance social e político”, diz trecho do comunicado.

Mas, apesar do entusiasmo do PMDB, a oposição de Temer tem dito que as medidas por ele lançadas suprimem direitos trabalhistas e favorecem o mercado financeiro e setores da elite brasileira. “É o famoso ‘me engana que eu gosto’, típico deste governo fraco e sem compromisso com o país! Medidas que não servem a esse momento, não vão trazer crescimento a economia”, escreveu em seu perfil no Facebook a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Na postagem, a petista discute com a economista e professora da UFRJ Esther Dweck justamente sobre as medidas do governo para estimular a economia.(Do Congresso em Foco)