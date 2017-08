PMA prende dois pescadores pescando com redes de pesca no perímetro urbano de Aquidauana

DIVULGAÇÃO/PMA

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana prenderam dois pescadores extremamente ousados. Eles praticavam pesca predatória no perímetro urbano da cidade. Os infratores foram surpreendidos nesta segunda-feira (14) à tarde, quando pescavam com uso de uma rede de pesca (petrechos proibidos) e foram detidos à margem do rio, quando iniciavam a pescaria e tinham capturado apenas dois peixes. Foram apreendidos: a rede de pesca, um piau e um exemplar de curimbatá, o qual estava abaixo da medida mínima de captura permitida pela legislação.

Os infratores de 32 e 34 anos, residentes em Aquidauana, receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil, onde foram atuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saíram depois de pagamento de fiança. Se condenados, poderão pegar pena um a três anos de detenção.

A PMA também autuou administrativamente os infratores e os multou em R$ 720,00 cada um. (Assessoria)