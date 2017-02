PMA prende dois homens por furto de combustível de tanque de caminhão de transportadora e autua motorista em R$ 1 mil

Divulgação PMMS

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Batayporã realizava patrulhamento terrestre pela rodovia MS 134, quando flagrou ontem (7) na madrugada, atitudes suspeitas de dois homens que estavam próximos a um caminhão tanque que transportava combustível. Ao realizar abordagem, um homem (52) se identificou como motorista da empresa transportadora e o segundo homem (38), residente em Nova Andradina, como comprador do produto. Eles já tinham furtado 180 litros de Etanol do tanque do caminhão, que estavam armazenados em galões na carroceria de um veículo Fiat Strada, pertencente ao receptador. O veículo e o produto foram apreendidos.

Os policiais deram voz de prisão aos dois homens por furto. Os infratores, juntamente com o veículo e os 180L de etanol apreendidos, foram conduzidos à Polícia Civil de Nova Andradina e responderão pro crime de furto, que prevê pena de um a quatro anos de detenção.

O motorista foi autuado administrativamente por comercializar produto perigoso sem autorização e sem seguir as normas legais. Ele foi multado em R$ 1.000,00 e também responderá pelo crime ambiental previsto pela Lei Federal nº 9.605/12/2/1998 prevê: (Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar,armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena de um a quatro anos de reclusão).

Assessoria de Comunicação da PMA