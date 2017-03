PMA desmonta acampamento ilegal de pesca e autua pescadores em R$ 10 mil

Divulgação PMMS

Durante operação de fiscalização preventiva no rio Samamabaia no município, Policiais Militares Ambientais de Batayporã desmontaram neste sábado(18) um acampamento de pesca ilegal. A PMA encontrou no acampamento, dois pescadores, que haviam efetuado a limpeza da vegetação nas áreas de matas ciliares, que são protegidas por lei, para implantação do barraco, que continha boa estrutura.

Os infratores iniciariam a pescaria e não haviam capturado pescado ainda, Foram apreendidos três molinetes e uma carretilha com varas e todo o material utilizado para a montagem do acampamento ilegal. Os infratores de 42 e 50 anos, residentes em Batayporã, responderão por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente e poderão pegar pena um a três anos de detenção.

A PMA também autuou administrativamente os infratores e os multou em R$ 5.000,00 cada um. (Da PMA)