PMA desmonta acampamento ilegal de pesca e apreende pescado e petrechos ilegais

Divulgação PMMS

Durante operação de fiscalização preventiva no rio Ivinhema, Policiais Militares Ambientais de Batayporã desmontaram ontem (16) um acampamento onde ocorria pesca predatória à margem do Córrego Papagaio, no município de Nova Andradina. Quando a PMA chegou ao local, encontrou em um acampamento, um pescador, que havia capturado e 14 kg de pescado das espécies Pacu, Jurupensém, Curimbatá, Palmito, Piau e Piapara de forma irregular.

Os peixes apresentavam marcas de captura por petrecho de emalhar (petrecho proibido) e ainda foi encontrada uma rede de pesca armada no córrego, que era utilizada pelo pescador na pescaria ilegal. O pescado e o petrecho proibido foram apreendidos.

O infrator (38), residente em Angélica, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material, à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde ele foi autuado em flagrante por crime de pesca predatória. Ele poderá pegar pena um a três anos de detenção. A PMA o autuou administrativamente e o multou em R$ 980,00.(Da PMA)