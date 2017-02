PMA autua traficante paranaense em R$ 19,8 mil por tráfico internacional de filhotes de aves silvestres

Assessoria

Divulgação

Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo foram acionados na manhã desta quarta-feira (08), por fiscais da Receita Federal, em razão da abordagem de um brasileiro que transportava nove filhotes de aves silvestres. O infrator afirmou que trazia as aves do Paraguai para o Brasil. A equipe da PMA esteve no local e deteve o traficante e executou a apreensão de cinco filhotes de maritacas e quatro filhotes de galo-de-campina, que estavam dentro de vasilhas de sorvete e em uma gaiola de tela.

O traficante (25), que afirmara ter adquirido as aves na cidade de Paloma (PY), levaria os animais para a cidade de Nova Aurora (PR), município em que reside. Os policiais deram voz de prisão e encaminharam o infrator à Delegacia de Policia Civil de Mundo Novo. Ele responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. Além disso, o infrator também foi autuado administrativamente em R$ 19.800,00.

As aves serão encaminhadas à Fazenda Green Farm CO2 Free, em Itaquirai, onde receberão atendimento veterinário e ficarão à disposição de técnicos do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da Capital, que tomarão as providências sobre sua possível reintrodução.