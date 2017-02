PMA autua frigorífico em R$ 500 mil por causar poluição atmosférica

Divulgação PMMS

Policiais Militares Ambientais de Bataguassu receberam denúncia sobre vazamento de amônia que ocorrera no frigorífico do município. Em atendimento a solicitação ontem (9), os policiais constataram o vazamento do gás que causou poluição atmosférica. 21 trabalhadores que inalaram o gás foram encaminhados para o hospital e ficaram em observação, sendo todos liberados no final do dia.

O frigorífico, com domicílio jurídico em Bataguassu , foi autuado administrativamente e multado em R$ 500.000,00. A empresa infratora poderá responder por crime ambiental que prevê pena de seis meses a um ano de detenção, de acordo com a Lei 9.605/98 artigo 54.

Assessoria da PMA