PMA autua dono de oficina mecânica em R$ 5 mil por poluição de solo

Divulgação

Durante fiscalização ambiental no município de Ivinhema ontem (6), uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Batayporã realizou vistoria em uma empresa de serviços de mecânica em veículos, que funcionava em um terreno murado e sem piso, constatando a poluição do solo por resíduos de petróleo. No local havia derramamento de resíduos de graxa, óleo diesel e óleo lubrificante que percorreu 100 metros do estabelecimento, poluindo o solo e com riscos de contaminação do lençol freático. Não havia caixa separadora para a lavagem das peças contendo óleo e o material escorria pelo solo.

As atividades foram interditadas e o proprietário da oficina, de 46 anos, residente no local, foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00 e foi notificado a realizar as medidas para a recuperação do dano, bem como a descontaminação da área afetada. Ele responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de um a cinco anos de detenção. (Da PMA)