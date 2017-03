PMA autua dois paranaenses por pesca ilegal no rio Paraná e apreende barco, motor e petrechos de pesca

Divulgação PMA

Durante fiscalização fluvial no rio Paraná, nas proximidades da Lagoa Jatobá, neste sábado (4) à tarde, Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo autuaram dois pescadores, de 42 e 45 anos, residentes em Palotina (PR) por pescar embarcados sem licença ambiental. Com os infratores foram apreendidos um barco, um motor de popa e duas carretilhas com varas. Eles não haviam capturado nenhum pescado ainda.

Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 300,00 contra cada autuado, perfazendo R$ 600,00. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração administrativa. Logo que sejam pagas as multas, os pescadores poderão ter os materiais restituídos. (Da PMA)