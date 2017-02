PMA apreende arma e munições e evita caça ilegal em matas de reserva legal de assentamento em Ivinhema

Divulgação PMMS

Policiais Militares Ambientais de Batayporã receberam denúncias, de que na região do assentamento São Sebastião, no município de Ivinhema, estaria ocorrendo extração ilegal de madeira e caça ilegal praticada nas matas do entorno e na reserva legal do assentamento. A PMA foi ontem (21) ao local e apreendeu uma espingarda de caça e munições. O material foi abandonado por um caçador, que fugiu ao avistar os policiais e, devido a densidade da vegetação, não foi alcançado. O infrator ainda não havia abatido nenhum animal silvestre.

Além da arma municiada foi apreendida uma sacola contendo 10 cartuchos calibre 32 carregados e diversos petrechos para recarregamento das munições. A PMA encaminhou a arma e munições à delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, que investigará a autoria do crime. (Da PMA)