PMA aplica multa administrativa de R$ 100 mil no frigorífico JBS de Ponta Porã devido a vazamento de amônia ocorrido no dia 30 de maio

Da PMA

Divulgação PMA

Policiais Militares Ambientais de Dourados estiveram ontem (1) no frigorífico da JBS, em Ponta Porã, em razão do vazamento de amônia, que teria causado danos a saúde de funcionários.

Depois de todas as avaliações e confirmados danos à saúde de funcionários que foram atendidos em hospitais da cidade, a PMA lavrou a multa referente à infração de Poluição prevista no artigo 61 do Decreto Federal nº 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais (9.605/1998). A tipificação é a seguinte: Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade: Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Dessa forma, mesmo tendo sido tomadas as medidas corretivas ao ambiente no local, houve danos à saúde humana, tanto que as pessoas foram atendidas em hospitais. Por este motivo, a PMA aplicou multa de R$ 100.000,00.

O auto de infração administrativo (multa inicial) lavrado constitui-se na primeira peça do processo administrativo, que será julgado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). Depois da ampla defesa da empresa autuada, o órgão julgador pode acatar, majorar, ou minorar o valor da multa aplicada.