PM recupera motocicletas furtadas em Dourados

Na manhã desta quarta-feira (22), por volta das 12h30, uma equipe do Getam foi acionada para verificar uma ocorrência de possível veículo abandonado.

Os militares deslocaram até a Rua Ernesto de Matos Carvalho, no Parque Nova Dourados, onde localizaram uma motocicleta com placa final 927, de cor prata. Realizada a checagem junto ao Ciops constou um registro de furto no último domingo (19).

O veículo foi encaminhado e entregue na Delegacia de Polícia Civil (Depac Centro) para os procedimentos legais.

Por volta das 17h, uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada pelo Ciops para verificar uma ocorrência de veículo abandonado em via pública com a possibilidade de ser veículo objeto de crime.

A equipe policial localizou, no Jardim Independência, uma HONDA C100 BIZ ES vermelha, com placa final 920. Após checagem da placa constatou-se um registro de furto na terça-feira passada (21).

A motoneta foi entregue na Delegacia de Polícia Civil (Depac Centro) para os procedimentos legais.

Rogério Fernandes – Comunicação 3º BPM

MTB 0001588/MS