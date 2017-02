PM recupera moto furtada em Maracaju

Na noite desta segunda-feira (13), durante ronda ostensiva e preventiva, a Rádio Patrulha de Maracaju recuperou uma motocicleta furtada.

De acordo com informações da PMMS, a ação ocorreu enquanto a polícia realizava policiamento nas imediações do Conjunto Ibarra, na Rua Projetada. A motocicleta Honda CG 125 FAN estava escondida em um matagal e de acordo com informações de populares pertenceria a uma distribuidora de Gás da região. Em checagem no sistema da polícia foi constatado que o veículo havia sido furtado no dia 07 de fevereiro.

DIVULGAÇÃO PMMS

O veículo foi levado até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da PMMS