PM recaptura quatro fugitivos da Delegacia de Fátima do Sul

Da PMMS

Divulgação

Na noite desta quinta-feira (23), por volta de 23h15, uma equipe da Rádio Patrulha do 3º Pelotão PM efetuou a prisão de nove pessoas por Tráfico de Drogas, sendo quatro delas foragidas da Justiça.

A ação policial começou com ligações no telefone de emergência 190. Os comunicantes reclamavam de um grupo de pessoas que estariam consumindo drogas em uma residência na Rua José Rodrigues Ladeia no Jardim Vitória.

Os militares foram até o local e constataram o consumo de entorpecentes pelos moradores. Durante a checagem dos dados pessoais dos abordados, vários com passagens por roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, quatro homens eram foragidos da Delegacia de Fátima do Sul.

Na residência os policiais encontraram joias que, segundo um dos detidos, de um assalto ocorrido no sábado (11) em uma relojoaria de Itaporã. Foram encontrados quinze papelotes de uma substância análoga à cannabis sativa (maconha) prontas para a venda.

Os nove detidos foram encaminhados e entregues, juntamente com as joias e o entorpecente, na Delegacia de Polícia Civil de Itaporã para os procedimentos legais.

Rogério Fernandes – Comunicação 3º BPM

MTB 0001588/MS