PM falece após acidente na MS-165

Porã News

O PM, identificado como Reginaldo Meireles Lemes de 36 anos, entrou em óbito após acidente na MS-165 em região próxima à Ponta Porã na tarde deste domingo (15).

De acordo com boletim de ocorrência Reginaldo estava em um veículo Fiat/Strada que saía de uma propriedade rural e não teria visto a camionete Ford/F-100 que colidiu na porta do motorista atingindo diretamente o PM.

Reginaldo chegou a ser socorrido, mas entrou em óbito minutos depois de dar entrada no Hospital da Caixa de Assistência dos Servidores Estado do Mato Grosso do Sul.

Segundo informações, duas pessoas que estavam na picape ficaram em estado grave, mas não correm risco de vida. O motorista da camionete não sofreu ferimentos graves.

Bárbara Ballestero – Diário MS