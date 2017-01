PM é espancado e tem arma subtraída em Dourados

Na madrugada deste sábado (28), um Policial Militar de 22 anos foi agredido e teve a arma de fogo roubada em Dourados.

O fato aconteceu em uma conveniência localizada na Avenida Weimar Torres, no cruzamento com a Rua Albino Torraca.

De acordo com boletim de ocorrência, o militar envolvido é do município de Fátima do Sul e teria parado no local para comprar um refrigerante, quando sentiu um impacto na cabeça, vindo a cair no chão.

Quando estava caído, o policial teria levado vários chutes, momento este em que teve sua arma e uma pistola subtraída.

Os autores ainda não foram identificados. O PM foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e posteriormente encaminhado ao Hospital Cassems.

Bárbara Ballestero – Diário MS