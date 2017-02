PM de Mundo Novo detém adolescente procurada pela Justiça

DIVULGAÇÃO PMMS

Na noite desta segunda-feira (06), uma adolescente que possuía em seu desfavor um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude de Campo Grande foi detida em Mundo Novo.

De acordo com informações da PMMS, a jovem havia sido detida no ano de 2014 quando policiais militares da capital a abordaram no Terminal rodoviário em posse de 56 tabletes de maconha que totalizaram em torno de 39 kg.

Na ocasião a jovem informou que a droga havia sido recebida em Mundo Novo e seria levada até Belo Horizonte (MG), onde receberia pelo “serviço”.

Após o flagrante, a jovem foi internada em uma unidade para menores infratores de Campo Grande, onde permaneceu um tempo e foi liberada. Em setembro foi determinado pela justiça que a jovem fosse internada novamente.

Após ser detida pela PM de Mundo Novo na noite de ontem (06) a adolescente encontra-se à disposição da justiça.

Bárbara Ballestero – Diário MS

*Com informações da PMMS