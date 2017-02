PM apreende 27 kg de maconha na MS-164

*Da redação com PMMS

Na madrugada desta terça-feira (14), a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 27kg de maconha por meio da Base Operacional de Vista Alegre. O responsável pela carga, um homem de 19 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas.

DIVULGAÇÃO PMMS

A ação ocorreu por volta das 03h30, enquanto a equipe realizava policiamento no km-04, na MS-164. A polícia deu ordem de parada ao condutor de um veículo Fiat Uno com placas da capital, que demonstrou certo nervosismo durante a abordagem, levantando a suspeita dos policiais.

Em revista minuciosa no interior do automóvel foram localizados 28 tabletes de maconha escondidos embaixo do banco traseiro e nas laterais, totalizando 27 kg da droga.

O homem confessou ter adquirido a droga em Pedro Juan Caballero (PY) pelo valor de R$ 1.590,00.

Diante dos fatos, o autor, o veículo e a droga foram entregues na Delegacia de Polícia Federal de Dourados.