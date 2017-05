Plenária da Saúde da Mulher debate ações de equidade e integralidade em Brasilândia

REIVINDICAÇÃO| A expectativa dos encontros é que seja efetivado o Controle Social no SUS para a saúde das mulheres

DIVULGAÇÃO

Aproximadamente 50 mulheres participaram na noite de quarta-feira (17), no Anfiteatro Ramez Tebet, em Brasilândia, para a 1ª Plenária da Saúde da Mulher. O encontro foi promovido pelo Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

Com o tema “Desafios para a integralidade com equidade”, a Plenária teve objetivo de propor e refletir diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, além de reunir propostas para levar a nível estadual e por fim, para a Conferência Nacional da Saúde das Mulheres, que será em agosto, em Brasília.

No início da apresentação, houve a leitura do histórico das conferências nacionais Saúde e Direitos da Mulher, sendo a primeira realizada em 1986, e após 30 anos, retoma as discussões e reúne as mulheres para pensar a política nacional de saúde. A expectativa dos encontros que ocorre em todo o país é que seja efetivado o Controle Social no SUS para a saúde das mulheres.

Para refletir as temáticas, o Conselho Municipal de Saúde convidou as seguintes profissionais: a psicóloga Larissa Alencar, a assistente social Dalreny Junqueira Dourado e a enfermeira Selma Mendonça Siqueira.

Para a plenária, foi debatido o principal eixo sobre a Implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, para que possa ser contemplada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres e as políticas de equidade: da população Negra (racismo, desigualdades étnico-raciais e racismo institucional), da População LGBT (discriminação por orientação sexual e identidade de gênero/preconceito e estigma social), da População em situação de Rua (reconhecimento dessas pessoas como cidadãos de direitos), da População do Campo, da Floresta e das Águas (redução de riscos decorrentes dos processos de trabalho e das tecnologias agrícolas).